По данным итальянских СМИ, нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов может переехать в Геную. Как сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в твиттере, клуб "Дженоа" уже ведет с "Ростовом" переговоры о трансфере футболиста.
По информации Лонгари, стороны близки к компромиссу, компенсация может составить около 8 миллионов евро.
На счету Элдора Шомуродова в чемпионате России 2019/20 11 голов, всего же за "Ростов" он сыграл 91 матч и забил 18 мячей. Транфсерная стоимость Элдора по оценке Transfermarkt составляет 6 с половиной миллионов евро.
Источник: Шомуродов может отправиться в клуб Серии A "Дженоа"
Форвардом "Ростова" Элдором Шомуродовым интересуется "Дженоа, сумма компенсации может составить 8 миллионов евро.
Фото: ФК "Ростов"
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