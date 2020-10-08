Источник: "Ротор" выплатил Кверквелии и Давиташвили около 20 млн рублей в качестве компенсации проезда

Руководство "Ротора" отказалось комментировать информацию о выплате компенсации игрокам за проезд.
Фото: Бизнес.Online
Сообщается, что волгоградский клуб выплатил двум грузинским футболистам Соломону Кверквелии и Зурико Давиташвили почти 20 миллионов рублей в качестве компенсации проезда. Также было выплачено 4,5 миллиона рублей за проезд еще одного новичка "Ротора" - Кирилла Колесниченко.

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский отказался давать комментарии по этому вопросу. Он лишь отметил, что это закрытая информация.

В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Источник: телеграм-канал "Мутко против"

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Теги: Ротор Давиташвили Кверквелия Колесниченко
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