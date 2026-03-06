Попов прокомментировал требование болельщиков "Спартака" уволить Карседо

"Удивлён, что "Спартак" проиграл с крупным счётом. В команде новый тренер, футболисты ещё не до конца поняли его идеи, отсюда и такой результат. Думаю, если бы "Спартак" тренировал россиянин, за 2:5 он получил бы даже большую критику, чем Карседо.
Фанаты требуют уволить испанца? Было бы странным увольнять тренера так быстро.
Да, фанаты такого клуба, как "Спартак", не привыкли проигрывать, но его отставка прямо сейчас была бы очень ранней и слишком авантюрной", — передаёт слова Попова "Матч ТВ".
Перед игрой с "Динамо" "Спартак" Карседо выиграл у "Сочи" в чемпионате со счётом 3:2. Ответная кубковая встреча с бело-голубыми пройдёт 18 марта. В ближайший понедельник, 9 марта, "Спартак" ждёт матч с "Акроном" в рамках 20 тура Премьер-Лиги. Встреча стартует в 19:00 мск.