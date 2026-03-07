Новичок "Балтики" Рядно поделился ожиданиями от игры против "Ростова"

Защитник "Балтики" Михаил Рядно высказался о предстоящем матче с "Ростовом" в 20-м туре РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"

"Готовимся к "Ростову", знаем их тактику, но мы отталкиваемся от нашей игры. Их команда рослая, хорошо подготовлена физически, прессингует. Мы к этому готовы, самое главное - не подстраиваться под их стиль, а играть в свой футбол", - сказал Рядно.