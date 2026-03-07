Новичок "Балтики" Рядно поделился ожиданиями от игры против "Ростова"

"Готовимся к "Ростову", знаем их тактику, но мы отталкиваемся от нашей игры. Их команда рослая, хорошо подготовлена физически, прессингует. Мы к этому готовы, самое главное - не подстраиваться под их стиль, а играть в свой футбол", - сказал Рядно.
"Балтика" встретится с "Ростовом" сегодня, 7 марта. Матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Василий Казарцев.
Напомним, в первом круге калининградцы не сумели обыграть ростовскую команду, сыграв на своем поле вничью - 0:0.
Источник: "Чемпионат"