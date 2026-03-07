Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Новичок "Балтики" Рядно поделился ожиданиями от игры против "Ростова"

Защитник "Балтики" Михаил Рядно высказался о предстоящем матче с "Ростовом" в 20-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Готовимся к "Ростову", знаем их тактику, но мы отталкиваемся от нашей игры. Их команда рослая, хорошо подготовлена физически, прессингует. Мы к этому готовы, самое главное - не подстраиваться под их стиль, а играть в свой футбол", - сказал Рядно.

"Балтика" встретится с "Ростовом" сегодня, 7 марта. Матч в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Главный арбитр игры - Василий Казарцев.

Напомним, в первом круге калининградцы не сумели обыграть ростовскую команду, сыграв на своем поле вничью - 0:0.

Источник: "Чемпионат"

