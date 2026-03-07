Экс-футболист "Зенита": может, руководство хочет сделать "Спартак" середнячком?

- Может быть, новое руководство хочет сделать "Спартак" середнячком? Глядя на клуб, мне кажется, предпосылки есть. Даже если они выбрали иностранный вектор, нужно было приглашать тренера сильнее, - передаёт слова Быстрова "СЭ".
Испанский специалист возглавил столичную команду в январе 2026 года. До этого он возглавлял кипрский "Пафос", с которым участвовал в Лиге чемпионов.
Дебютная игра Карседо у руля красно-белых завершилась победой над "Сочи" со счётом 3:2. Позже спартаковцы в гостях уступили "Динамо" в кубковом матче.