Экс-футболист "Зенита": может, руководство хочет сделать "Спартак" середнячком?

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение "Спартака" в кубковом дерби с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Красно-белые уступили сопернику со счётом 2:5. Быстров усомнился в правильности выбранного клубом направления развития.

- Может быть, новое руководство хочет сделать "Спартак" середнячком? Глядя на клуб, мне кажется, предпосылки есть. Даже если они выбрали иностранный вектор, нужно было приглашать тренера сильнее, - передаёт слова Быстрова "СЭ".

Испанский специалист возглавил столичную команду в январе 2026 года. До этого он возглавлял кипрский "Пафос", с которым участвовал в Лиге чемпионов.

Дебютная игра Карседо у руля красно-белых завершилась победой над "Сочи" со счётом 3:2. Позже спартаковцы в гостях уступили "Динамо" в кубковом матче.

