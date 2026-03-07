Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Игрок "Локомотива" прокомментировал поведение Кордобы

Полузащитник "Локомотива" Лукас Вера высказался о поведении в последних матчах колумбийского форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Это личное дело Кордобы. Я много знаю этих историй. Какие-то понимаю, какие-то не понимаю. Каждый должен заниматься своим делом. Мое дело — играть в футбол, а туда я не лезу", - цитирует Веру "Чемпионат".

Джон Кордоба играет в России с 2021 года. Нынешний контракт 32-летнего нападающего сборной Колумбии с "Краснодаром" действует до лета 2027 года и может быть продлен еще на один сезон. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 12 забитых голов и 6 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.

