Игрок "Локомотива" прокомментировал поведение Кордобы

Фото: ФК "Краснодар"

"Это личное дело Кордобы. Я много знаю этих историй. Какие-то понимаю, какие-то не понимаю. Каждый должен заниматься своим делом. Мое дело — играть в футбол, а туда я не лезу", - цитирует Веру "Чемпионат"

Джон Кордоба играет в России с 2021 года. Нынешний контракт 32-летнего нападающего сборной Колумбии с "Краснодаром" действует до лета 2027 года и может быть продлен еще на один сезон. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 12 забитых голов и 6 результативных передач в 26 матчах за команду во всех турнирах.