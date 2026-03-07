Головин забил в ворота Сафонова в матче "ПСЖ" - "Монако"

В эти минуты проходит матч 25-го тура французского чемпионата между "ПСЖ" и "Монако"

Фото: Getty Images

На данный момент монегаски ведут в счёте со счётом 2:0. Второй гол своей команды забил полузащитник Александр Головин, поразивший ворота Матвея Сафонова во втором тайме.



Отметим, что полузащитник отличился практически сразу после выхода на замену. Сафонов начал встречу с первых минут.



"Монако" после 24 сыгранных матчей имеет в своем активе 37 очков и идёт на седьмой строчке в таблице Лиги 1. "ПСЖ" с 57 очками в копилке занимает первое место.

Монако