Головин забил в ворота Сафонова в матче "ПСЖ" - "Монако"

В эти минуты проходит матч 25-го тура французского чемпионата между "ПСЖ" и "Монако"
Фото: Getty Images
На данный момент монегаски ведут в счёте со счётом 2:0. Второй гол своей команды забил полузащитник Александр Головин, поразивший ворота Матвея Сафонова во втором тайме.

Отметим, что полузащитник отличился практически сразу после выхода на замену. Сафонов начал встречу с первых минут.

"Монако" после 24 сыгранных матчей имеет в своем активе 37 очков и идёт на седьмой строчке в таблице Лиги 1. "ПСЖ" с 57 очками в копилке занимает первое место.

