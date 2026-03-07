"ПСЖ" Сафонова пропустил три гола от "Монако". Головин отметился забитым мячом

"Монако" увёз победу из Парижа, обыграв "ПСЖ" в матче 25-го тура Лиги 1.

Фото: AFP

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Александр Головин начал встречу на скамейке запасных, но появился на поле во втором тайме. Россиянин вышел на 54-й минуте и практически сразу отличился. Ещё два мяча за монегасков забили Фоларин Болагун и Магнес Аклиуш. У хозяев единственный гол записал на свой счёт Брэдли Барколя.



В воротах "ПСЖ" весь матч провёл российский голкипер Матвей Сафонов. По ходу встречи он отметился тремя отражёнными ударами.

