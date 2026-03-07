Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Александр Головин начал встречу на скамейке запасных, но появился на поле во втором тайме. Россиянин вышел на 54-й минуте и практически сразу отличился. Ещё два мяча за монегасков забили Фоларин Болагун и Магнес Аклиуш. У хозяев единственный гол записал на свой счёт Брэдли Барколя.
В воротах "ПСЖ" весь матч провёл российский голкипер Матвей Сафонов. По ходу встречи он отметился тремя отражёнными ударами.
"ПСЖ" Сафонова пропустил три гола от "Монако". Головин отметился забитым мячом
"Монако" увёз победу из Парижа, обыграв "ПСЖ" в матче 25-го тура Лиги 1.
Фото: AFP