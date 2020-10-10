— Он в любом состоянии выходил на поле. Боец и профессионал до мозга костей. А в жизни ты мог положиться на этого человека. Я ему говорил, что доверил бы ему свою жизнь. Видно, что его так родители воспитали. Он не предаст никогда, всегда ответственный. В любой день был готов помочь. Печально, молодой он еще был. К сожалению, онкология не щадит никого, — рассказал Юран в интервью Sport24.
Василия Кулькова не стало сегодня на 55-м году жизни. Он переболел коронавирусом, а сегодня должен был перенести плановую операцию в связи с онкологией. Однако Кульков скончался в реанимации.
Юран и Кульков играли вместе за "Спартак", "Бенфику", "Порту" и "Миллуолл".
За "Спартак" 54-летний Кульков провёл 104 игры, забил четыре гола и отдал голевую передачу. Также на его счету матчи за "Зенит" и "Крылья Советов".
Юран: я мог положиться на Кулькова. Доверил бы ему свою жизнь
Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран выразил соболезнование в связи с кончиной Василия Кулькова.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!