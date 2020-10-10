— Понятно, что неприятное событие. Наши соболезнования родным и близким. Мы вместе играли. Пусть земля ему будет пухом, — сказал Черчесов в интервью "СЭ".
Кулькова не стало на 55-м году жизни. Сегодня он должен был перенести плановую операцию, но его сердце остановилось в реанимации.
Черчесов — о смерти Кулькова: мы вместе играли. Пусть земля ему будет пухом
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи с кончиной Василия Кулькова.
Фото: РФС
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