Фролов: после моего нашумевшего интервью отношение ко мне в "Крыльях" не поменялось

Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов ответил на вопрос, поменялось ли к нему отношение членов клуба после скандального высказывания с критикой правительства России.

Фото: ФК "Крылья Советов"