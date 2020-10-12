- Мы обсудили ситуацию, нашли точки соприкосновения. Отношение не поменялось, и я этому рад.
Должно ли государство поддерживать профессиональный футбол? Если наш футбол не привлекает достаточное количество спонсорских средств, государственные деньги могут быть определенным выходом из ситуации, - цитирует Фролова "Большой спорт".
Напомним, в период весенней самоизоляции на фоне активного распространения COVID-19 вратарь "Крыльев" раскритиковал действия правительства в условиях пандемии, после чего самарский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о намерениях оштрафовать игрока за его резкие высказывания. После негативной реакции в интернете информацию о штрафах в заявлении убрали.
Слова Фролова цитировались множеством изданий, а многие футбольные деятели и юристы разделились на два лагеря.
Фролов: после моего нашумевшего интервью отношение ко мне в "Крыльях" не поменялось
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов ответил на вопрос, поменялось ли к нему отношение членов клуба после скандального высказывания с критикой правительства России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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