Напомним, что последним местом работы Бородюка был "Хорн", с которым он проработал всего полтора месяца.
"Люди занимаются переговорами, но ничего определенного пока не могу раскрыть. Говорим со всеми, кто есть, но опять же - без названий", - сказал Бородюк.
Ранее 57-летний специалист работал в "Крыльях Советов", "Торпедо" и "Кайрате", а также со сборными России и Казахстана.
Источник: РБ-Спорт
Бородюк: люди занимаются переговорами, но ничего определенного пока не могу раскрыть
Российский специалист Александр Бородюк находится в поисках работы.
Фото: ТАСС
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