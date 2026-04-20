Представитель Захаряна: Арсен расстроен пропуском финала Кубка Испании. Но он обладатель трофея

Геннадий Голубин, представитель полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, рассказал о состоянии игрока.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Арсен расстроен, что приболел и пропустил победный финал Кубка Испании. Но он обладатель трофея, играл и забивал в этом турнире. Каково самочувствие Захаряна? Сегодня он уже тренировался", - сказал Голубин.

В минувшую субботу, 18 апреля, состоялся финал Кубка Испании, в котором "Реал Сосьедад" встречался с мадридским "Атлетико". Игра проходила в Севилье и завершилась победой басков (2:2, 4:3 по пенальти). Российский полузащитник Арсен Захарян пропустил поединок из-за болезни.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 4 матчах за команду в Кубке Короля и отметился одним забитым мячом.

Источник: "Матч ТВ"

