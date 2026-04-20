"Не помню, когда в "Спартаке" был такой полузащитник". Орлов восхищен игроком красно-белых

Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в "Спартаке" был такой полузащитник", - сказал Орлов.
Атакующий полузащитник Эсекьель Барко присоединился к "Спартаку" летом 2024 года, перейдя из "Ривер Плейт". Действующее трудовое соглашение 27-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек записал на свой счет 7 забитых голов и 7 результативных передач на партнеров в 31 матче за красно-белых в чемпионате и Кубке России.
Всего в активе Барко 21+16 по системе гол плюс пас в 67 играх в футболке "Спартака".
