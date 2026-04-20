Матчи Скрыть

"Не помню, когда в "Спартаке" был такой полузащитник". Орлов восхищен игроком красно-белых

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.
Фото: РПЛ
"Мне красно-белые нравятся. Карседо выстроил игру и в обороне, и в атаке. Все довольно строго, дисциплинированно. А Барко я просто восхищен! Какой гол он сегодня сделал! Да он почти в каждом матче выделяется. Всего себя отдает на поле. Ведет игру.

Настоящий плеймейкер, регулирует атаки команды. Я уже и не помню, когда в последний раз в "Спартаке" был такой полузащитник", - сказал Орлов.

Атакующий полузащитник Эсекьель Барко присоединился к "Спартаку" летом 2024 года, перейдя из "Ривер Плейт". Действующее трудовое соглашение 27-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне хавбек записал на свой счет 7 забитых голов и 7 результативных передач на партнеров в 31 матче за красно-белых в чемпионате и Кубке России.

Всего в активе Барко 21+16 по системе гол плюс пас в 67 играх в футболке "Спартака".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится