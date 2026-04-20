Матчи Скрыть

"Еще не вышел на свой оптимальный уровень". Орлов высказался об игроке "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего "Зенита" Максима Глушенкова в 25-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Глушенков, конечно, может играть лучше. В то же время он сегодня не стоял на поле, как это было в ряде матчей, за которые я его и критиковал.

Нет, Максим старается, он настырен. Но еще не вышел на свой оптимальный уровень. Пока грешит неточными передачами, мог и точнее пробить в ряде эпизодов, забить. Не все получается. Бывает..." - сказал Орлов.

Вчера, 19 апреля, "Зенит" одержал в гостях победу над махачкалинским "Динамо" в 25-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. Победный мяч на 78-й минуте игры забил в свои ворота полузащитник Никита Глушков.

Максим Глушенков, выступающий на позиции оттянутого форварда, вышел в стартовом составе и был заменен на 90+2-й минуте.

В этом сезоне 26-летний напалающий оформил 11+9 по системе гол плюс пас в 30 встречах за сине-бело-голубых.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится