Бывший полузащитник "Зенита" планирует играть за сборную Армении

"Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть (получить гражданство) к матчам Лиги наций", - сообщил "РБ Спорт" брат футболиста.
По данным источника, Федерация футбола Армении неоднократно контактировала с Коваленко, однако он надеялся получить вызов в сборную России. Сообщается, что недавно бывший полузащитник "Зенита" получил новое предложение и принял решение его принять.
Коваленко родился в Москве и является воспитанником Академии Чертаново. В этом сезоне хавбек выступает за "Сочи", в составе которого провел 25 матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.