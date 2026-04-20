Бывший полузащитник "Зенита" планирует играть за сборную Армении

22-летний футболист собирается выступать за Армению.
Фото: ФК "Сочи"
"Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть (получить гражданство) к матчам Лиги наций", - сообщил "РБ Спорт" брат футболиста.

По данным источника, Федерация футбола Армении неоднократно контактировала с Коваленко, однако он надеялся получить вызов в сборную России. Сообщается, что недавно бывший полузащитник "Зенита" получил новое предложение и принял решение его принять.

Коваленко родился в Москве и является воспитанником Академии Чертаново. В этом сезоне хавбек выступает за "Сочи", в составе которого провел 25 матчей в РПЛ и Кубке России и не отметился результативными действиями.

