В КДК сообщили, будет ли рассмотрено поведение Кордобы в адрес вратаря "Балтики"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, будет ли рассмотрен эпизод с неприличным жестом нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу. На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение", - сказал Григорьянц.

"Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах.Ранее в сети появилось видео с центрального матча 25-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Балтикой", на котором колумбийский форвард "быков" Джон Кордоба показывает предположительно оскорбительный жест вратарю соперника Ивану Кукушкину. Напомним, инцидент произошел после забитого на 90+2-й минуте гола в ворота калининградской команды.Игра проходила на "Ozon Арене" в Краснодаре" вчера, 19 апреля, и завершилась вничью со счетом 2:2.