Стал известен соперник сборной России в июне - Sport24

Стало известно, с кем и когда может сыграть российская команда в следующую международную паузу.
Фото: сборная России
Как утверждает источник, 5 июня сборная России встретится с национальной командой Буркина-Фасо, которая занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.

Сообщается, что федерации достигли соглашения о проведении товарищеского матча, и все необходимые документы уже оформлены. Ожидается, что игра состоится на стадионе "Лужники" в Москве.

Напомним, в марте подопечные Валерия Карпина выиграли у сборной Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).

Источник: Sport24

