— Горжусь тем, что у ЦСКА и у нашей страны такой вратарь. Игорь — футболист старой школы, когда на кону стоял спорт, а не деньги, слава, контракты. Игорь остался верен одной команде, он мог играть в любом топ-клубе мира. Он уже легенда для нашей страны, — рассказал Жуков в интервью "СЭ".
Известно, что Жуков и Акинфеев — давние друзья. Футболист даже снялся в одном из клипов команды.
34-летний Акинфеев всю карьеру провёл за московский ЦСКА. В составе команды он отыграл 647 матчей, пропустил 566 голов и 278 раз сыграл "на ноль".
Вместе с клубом вратарь выиграл шесть чемпионатов, шесть Кубков и семь Суперкубков России.
Жуков: Акинфеев остался верен одной команде, он мог играть в любом топ-клубе мира
Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков высказался о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве.
Фото: архив семьи Акинфеевых
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