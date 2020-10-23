— Очевидно, что Адольфо упорной работой доказывал, что он заслуживает играть. Ему очень нужен был этот гол, и я рад, что наконец-то это случилось. Понимаете, Адольфо из тех, кто адаптируется быстрее, когда выходит на поле. Я уверен, что игрового времени у него будет еще больше и он конвертирует его в голы, — рассказал агент в интервью "Еврофутболу".
21-летний Гайч забил первый мяч за ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вольфсбергом" (1:1).
Аргентинец выступает за "армейцев" с августа 2020 года, перейдя из "Сан-Лоренсо" за 8,5 млн евро. В чемпионате России форвард провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
После 11 туров ЦСКА идёт на третьей строчке турнирной таблицы с 22 очками. В следующем туре московская команда сыграет с тульским "Арсеналом" послезавтра, 26 октября.
Агент Гайча: Адольфо из тех, кто адаптируется быстрее, когда выходит на поле
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча прокомментировал игру футболиста в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
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