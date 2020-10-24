Деменко: первый мяч "Спартака" забит без нарушений правил

Бывший игрок "Спартака" и "Краснодара" Максим Деменко в интервью Rusfootball.info подвел итог матча 12-го тура РПЛ между краснодарской и московской командами.
Фото: "Кубань 24"
"Спартак" в первом тайме играл очень хорошо, заслуженно забил два мяча. Во втором тайме "Краснодар", конечно, мог переломить, забил гол. Были шансы еще забить, но вратарь "Спартака" сыграл хорошо, но футбол не прощает моменты. "Спартак" выровнял игру, забил третий мяч и довел игру до логической победы.

Было ли нарушение правил, когда "Спартак" забил первый мяч? Нет, не было там нарушения. Да, пошло движение руки, игрок уже падал в этот момент, но ВАР тоже смотрели этот момент. Вот со стороны, когда смотришь, то первое впечатление, что было нарушение, но после просмотра видишь, что и не было.

"Спартак" сейчас набрал ход, но "Краснодар" имел большие потери в составе, пандемия тоже влияет. Побеждает сильнейший и "Спартак" заслуженно победил, в любом случае.

Ожидания от "Краснодара" в Лиге чемпионов? "Краснодар" первый раз попал в Лигу чемпионов, ребята сейчас мотивированы, будут играть с командами высокого уровня. Многие не верили, а с другой стороны, что ребятам терять? Они не хуже, что и продемонстрировали с "Ренном", к тому же много не играли по разным причинам. С "Челси" будет совсем другая игра, поэтому "Краснодару" будет очень сложно, хотя и играть будут на своем стадионе", - сказал Деменко в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.

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Теги: Деменко Спартак Краснодар
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