«Спартак» рано поверил в победу, но вышел на первое место. «Краснодару» не хватило сил, игроков и засчитанного гола

Куча интересных моментов и поводов для обсуждений в топовом по вывеске матче. «Краснодар» почти вернулся, но второе чудо подряд сотворить было некем.

Несчастный «Краснодар». В запасе лишь три полевых игрока, в старте дебютант Сперцян, Петров выбыл до конца года


«Краснодар» достиг мечты, выйдя в групповой этап Лиги чемпионов. Конечно, подходящих моментов для вылета десятка игроков основы не существует в принципе, но потерять почти целую команду на старте исторического турнира в самый плотный график игр в истории – это вообще за гранью закона подлости. Ладно хоть на флажке подписали Чернова с Ионовым, иначе подводка воспитанников к основе проводилась бы гораздо интенсивнее, чем хотел бы Сергей Галицкий. Летом мы говорили о важности магического атакующего трио Классон-Кабелла-Вандерсон, которые делают «Краснодар» командой совершенно иного уровня, но сейчас недоступен вообще никто из них.

Так еще и на пресс-конференции Мурад Мусаев рассказал, что Сергей Петров травмировался на разминке перед «Ренном», но сыграть ему никто не помешал. В итоге ключевой защитник выбыл до конца года.

Ларссон и Понсе – топы. Траты на Кокорина действительно лишние?


У обоих сегодня по голу и голевой передаче – в разном стиле, но с одинаковой эффективностью. Понсе потолкался с Черновым и поставил ему же корпус перед голом Мозеса, а Джордан в обоих случаях изящно разворачивался и шикарно исполнял эпизод. Обработка не самого удобного паса Кокорина на гол – вообще искусство. Именно благодаря подработке пяткой Ларссону никто и не помешал пробить.


Видео принадлежит ООО «Национальный спортивный канал»
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Спорное судейство


Первому голу «Спартака» мы посвятили отдельный пост.

Если бы такой гол засчитали в ворота «Спартака», случился бы дикий скандал. Понсе фолил на Чернове?

Специалисты (Алексей Николаев, Илья Обломов) решение поддерживают, Игорь Федотов всегда против, но даже среди болельщиков «Спартака» единства нет. Многие в комментариях признают, что фол был, да и результаты опроса, где почти 44% за фол (при огромном численном преимуществе болельщиков «Спартака» у нас на сайте) говорят о сомнительности решения. Задумайтесь, как бы эпизод трактовался до заявления Федуна о снятии чемпионата.

Еще один вопрос – незасчитанный гол «Краснодара». Очевидно, что Мартынович положил руку на спину Жиго, но судью постоянно заостряют внимание на том, что не любой контакт – это фол. И если уж Безбородов дает бороться Понсе с Черновым, то, может, и тут нет простительного криминала?

Впрочем, уверен, экспертно-судейская комиссия подтвердит оба решения Безбородова, как подтвердил их Левников на ВАР.

Мозес забил дебютный (и победный) гол, но «Краснодар» ответил после его потери


Важный для восприятия новичка и старта его карьеры гол оказался ключевым и в ходе игры. Вперед Виктор добежал и спокойно разобрался в не самой сложной ситуации. Назад оказалось сложнее: «Краснодар» начал вторую голевую атаку после его не самого дальновидного тычка в ногу сопернику. Нигериец, естественно, не попытался исправить ошибку – даже пешком он не очень поторопился назад. Может, уже и кондиции были не те – через 9 минут Тедеско выпустил вместо него Ещенко.

Максименко чудной. Сам привозит, сам спасает


Матч можно было подавать как противостояние лучших молодых вратарей России, в котором Сафонов далеко оторвался: выиграл конкуренцию в молодежке, попал в главную сборную, блестяще дебютировал в Лигу чемпионов. Александр словно пытался затмить конкурента и однозначно это сделал: две грубые ошибки при ловле мяча, два суперсэйва сразу после них, два классных спасения во втором тайме. Как оценивать игру вратаря «Спартака» – не очень понятно, ясно только, что Сафонов гораздо спокойнее Александра, хотя сегодня Матвей не блистал.

«Спартак» рано поверил в победу, но вышел на первое место. «Краснодару» не хватило сил, игроков и засчитанного гола

«Спартак» будто успокоился после выхода Сабуа. «Краснодар» опять воспрял, когда их все похоронили


Но если с «Ренном» «похороны» произошли еще до матча, то сегодня – по ходу, после второго гола. Возвращаться с тремя полевыми запасными-воспитанниками с 0:2 против лидера – задачка, пожалуй, посложнее, с «Ренном» хотя бы игра пошла изначально нормально, усталости было меньше и состав был получше.

Выход Леона Сабуа «Спартак», наверное, мог воспринять и как белый фланг. Ладно Уткин, но Сабуа-то вообще никто не знает, не факт, что Тедеско вообще разбирал возможность его появления на теории. Но вместо выхода от безысходности получилась моментально сыгравшая замена Мусаева с голом.

В эпизодах с незасчитанным голом (Жиго вряд ли повлиял бы на эпизод) и сэйвом Максименко «Спартак» отскочил и, конечно, не должен допускать такого поворота в игре с обескровленным соперником. Но по крайней мере обратный поворот (пусть при подсевшей физике «Краснодара») и намерение забить еще, успешное реализованное Кокориным с Ларссоном, показывают, что у «Спартака» есть команда и стержень.


У команд вырисовываются проблемы с центральными защитниками


Джикия, видимо, очень неудачно приземлился на голеностоп – без него было плохо и сборной, и «Спартаку» в матче с «Химками», так что болельщикам красно-белых есть о чем беспокоиться, несмотря на первое место после 12 туров.

Ну а «Краснодару» беспокоиться за центр обороны стоит даже без проблем в составе. Как выбирает позицию и момент для прыжка Кайо, мы увидели перед голом Ларссона – Кокорин выиграл эпизод даже без борьбы. А тут еще и Мартынович схватил ненужное удаление и не сыграет в следующем туре.

Ладно хоть с «Челси» сыграет. Но с пандемией и Лигой чемпионов «Краснодар» теряет и будет терять позиции в таблице РПЛ, так что на повторение главного турнира Европы следующей осенью рассчитывать не стоит. Ну а «Спартак» стремительно превращается в главного претендента на титул.

Чемпионат России

12 тур

"Краснодар" - "Спартак" - 1:3

Голы: Сабуа, 59 - Понсе, 13, Мозес, 33, Ларссон, 81.

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Кайо, Чернов, Смольников, Рамирес, Газинский, Вильена (Мацукатов, 86), Ионов, Сперцян (Уткин, 46), Сулейманов (Сабуа, 57).

"Спартак": Максименко, Джикия (Гапонов, 73), Жиго, Маслов (Маркитесов, 90+3), Айртон, Мозес (Ещенко, 68), Зобнин, Крал, Бакаев (Умяров, 73), Ларссон, Понсе (Кокорин, 68).

Предупреждения: Джикия, 48, Вильена, 52, Мартынович, 63, Маслов, 64, Умяров, 83.

Удаление: Мартынович, 90+1.

Фото: ФК "Спартак"

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