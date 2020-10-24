- Как мне игра Мозеса? Он еще не до конца готов играть в полную силу. Но показывает, что он игрок высочайшего класса - забил сегодня, отыграл, насколько он может, - цитирует Шамиля Газизова Sport24.
"Спартак" в матче 12 тура РПЛ победил в гостях "Краснодар" 3:1 и с 27 очками единолично возглавил чемпионскую гонку. Новичок красно-белых нигерийский вингер Виктор Мозес вышел в стартовом составе, забил гол и был заменен на Андрея Ещенко на 68 минуте.
Газизов: Мозес еще не до конца готов играть в полную силу
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов оценил игру новичка команды Виктора Мозеса в гостевом матче с "Краснодаром" (3:1).
Фото: ФК "Спартак"
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