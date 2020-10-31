Карпин: должно быть стыдно, что среди судей есть такие люди, как Турбин

Фото: ФК "Ростов"

На 75-й минуте матча в спорной ситуации вторую желтую карточку получил защитник желто-синих Деннис Хаджикадунич за фол на нападающем московского клуба Александре Соболеве."Все то, что было сказано по поводу судейства по итогам других матчей, можно сказать и сейчас.Я вчера посмотрел нарезку с судейством Турбина на матче "Чертаново" [с "Чайкой"]. Если посмотреть нарезку – зачем что-то еще спрашивать у кого-то? Человек судит РПЛ. И вот это делает. Даже слова не могу подобрать.Смысл про них говорить? Им должно быть стыдно за то, что у них такие люди есть", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".Напомним, что Евгений Турбин принял ряд спорных решений в матче "Чертаново" - "Чайка" (1:2). По итогам встречи был направлен запрос в судейский комитет РФС по работе арбитра. Турбин судит матчи чемпионата России с 2009 года.