На 75-й минуте матча в спорной ситуации вторую желтую карточку получил защитник желто-синих Деннис Хаджикадунич за фол на нападающем московского клуба Александре Соболеве.
"Все то, что было сказано по поводу судейства по итогам других матчей, можно сказать и сейчас.
Я вчера посмотрел нарезку с судейством Турбина на матче "Чертаново" [с "Чайкой"]. Если посмотреть нарезку – зачем что-то еще спрашивать у кого-то? Человек судит РПЛ. И вот это делает. Даже слова не могу подобрать.
Смысл про них говорить? Им должно быть стыдно за то, что у них такие люди есть", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что Евгений Турбин принял ряд спорных решений в матче "Чертаново" - "Чайка" (1:2). По итогам встречи был направлен запрос в судейский комитет РФС по работе арбитра. Турбин судит матчи чемпионата России с 2009 года.
ФК "Чайка" обратил внимание на странное судейство Турбина в матче ФНЛ (видео)
Карпин: должно быть стыдно, что среди судей есть такие люди, как Турбин
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал работу арбитра Виталия Мешкова в матче 13-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1), а также высказался о судье Евгении Турбине.
Фото: ФК "Ростов"
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