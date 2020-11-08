"Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, "что уж мы-то такого никогда не делаем". Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался. В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.
Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут - они там и останутся", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.
В социальных сетях распространили видеоролик компрометирующего характера, в котором похожий на Артема Дзюбу человек занимается самоудовлетворением и снимает этот процесс на камеру телефона.
Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи. В ноябре сборная России проведет 2 матча группового этапа Лиги наций. 15 числа национальная команда сыграет с Турцией, а 18 - с Сербией. Перед этим подопечным Станислава Черчесова предстоит контрольный матч с командой Молдавии 12 ноября. Все игры пройдут в гостях.
Канделаки прокомментировала скандальное видео Дзюбы
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на скандальное видео нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.
Фото: аккаунт Канделаки в социальных сетях
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!