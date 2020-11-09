"В любом случае я болельщик красно-белых, но с той разницей, что выхожу на поле и влияю на результат. Не хочу много говорить о "Спартаке", потому что сейчас я игрок "Арсенала". Я сказал одному знакомому, что "Спартак" будет чемпионом. У конкурентов матчи в еврокубках, они отнимают много сил", - приводит слова Рассказова пресс-служба "Арсенала".
Напомним, что "Спартак" в по итогам 14-и туров занимает 3-е место в Российской Премьер-Лиге, имея в своем активе 28 очков.
Рассказов попал в систему красно-белых в 2010 году. В 2018 году Николай дебютировал в за основную команду "Спартака" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПАОКа. Всего в составе московской команды в чемпионате России защитник провел 36 матчей и забил 2 гола.
Источник: официальный сайт ПФК "Арсенал" (Тула)
Рассказов: сказал знакомому, что "Спартак" будет чемпионом
Защитник тульского "Арсенала" Николай Рассказов, права на которого принадлежат "Спартаку", поделился мнением о том, смогут ли красно-белые стать чемпионами в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
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