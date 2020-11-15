— В нашем чемпионате главное — упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение. На крик сразу свистят. То есть если ты кричишь, значит, тебе больно. Значит, надо ставить штрафной. Это неправильно, это контактный вид спорта, нужно понимать и чувствовать грань.
А на самом деле в России хорошие квалифицированные судьи, — рассказал Терехов в интервью Sportbox.
30-летний Терехов выступает за "Сочи" на правах годичной аренды из "Оренбурга". Всего за сочинскую команду защитник провёл 13 матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, в которых забил один гол. Его контракт с "Оренбургом" действует до 30 июня 2021 года.
"Сочи" после 14-и туров идёт на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка. В следующем туре команда Владимира Федотова сыграет с ЦСКА в гостях (22 ноября).
Терехов: в нашем чемпионате главное — упасть и погромче закричать, чтобы дали нарушение
Защитник "Сочи" Сергей Терехов высказался на тему судейства в РПЛ.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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