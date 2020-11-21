"Попадание в десятку самых перспективных тренеров? Мне сказали про это, но для меня не так важно", - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что в данном рейтинге Тедеско занял 3-ю строчку. Самым перспективным тренером мира AS считает наставника "РБ Лейпцига" Юлиана Нагельсмана, а второе место занял Рубен Аморим, возглавляющий "Спортинг".
Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"
Тедеско прокомментировал попадание в тройку самых перспективных тренеров мира по версии испанских СМИ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско отреагировал на тот факт, что он попал в список самых перспективных тренеров мира по версии испанского издания AS.
Фото: ФК "Спартак"
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