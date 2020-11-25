Федотов: было желание обнять Кокорина и не отпускать

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал о своем отношении к бывшему игроку клуба Александру Кокорину.
Фото: ФК "Спартак"
- Был ли Кокорин после тюрьмы физически готовым футболистом? Нужно отдать должное тренерам по физической подготовке в «Зените», он появился в хороших кондициях. Он был готов, и он показывал степень этой готовности. С ним было приятно работать. Так скажу. Когда он уходил, у меня было желание обнять его и не отпускать ни в "Спартак", ни в Европу. Хотя, если честно, мы разговаривали на эту тему и желали самим себе болеть за Кокорина в каком-то хорошем зарубежном клубе, - цитирует Федотова Sport24.

Нападающий Александр Кокорин период с октября 2018 года по сентябрь 2019 года провел в тюремном заключении. В феврале 2020 года футболист отправился в аренду из петербургского "Зенита" в "Сочи". В августе 2020 года срок контракта Кокорина с "Зенитом" истек и 29-летний нападающий в статусе свободного агента подписал контракт с московским "Спартаком". За "Сочи" Александр отыграл 10 матчей, в которых забил 7 голов (3 из которых - в скандальном матче против юношеского состава "Ростова") и отдал 3 результативные передачи. За "Спартак" Кокорин провел 9 встреч, в которых забил 1 мяч с пенальти и выполнил 2 голевых паса.

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Теги: Сочи Кокорин Федотов
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