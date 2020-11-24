Федотов: если бы "Сочи" играл с молодежью "Ростова" в полную силу, забили бы не 10, а 25

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказал мнение о скандальном июньском матче своей команды с юношеским составом "Ростова" (10:1).

Фото: ФК "Сочи"