Федотов: если бы "Сочи" играл с молодежью "Ростова" в полную силу, забили бы не 10, а 25

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказал мнение о скандальном июньском матче своей команды с юношеским составом "Ростова" (10:1).
Фото: ФК "Сочи"
- Не мы принимали решения, что к нам приедут молодые футболисты. И, если уж честно, извините, но "Сочи" играл в полноги. Если бы играли на полную, то забили бы 25? Сто процентов. Вспомните, как там получалось. Заболотный бьет через себя - гол. Кокорин простреливает - рикошет, гол. Дима Полоз бьет с 25 метров - и попадает в девятку. Потом молодые ребята дебютировали. Мы говорили перед матчем об одном: играйте спокойненько, без травм, не нужно никаких сверхусилий. Так и было. А нас же после матча просто размазали непонятно за что. Мы очень сильно пострадали в эмоционально-психологическом плане после матча с "Ростовом", не могли в себя прийти, - передает слова Федотова Sport24.

Скандальный матч "Сочи" - "Ростов" (10:1) состоялся 19 июня 2020 года в рамках 23 тура Российской премьер-лиги. Незадолго до этой встречи в составе желто-синих были зафиксированы несколько случаев коронавируса, в результате чего были полностью посажены на карантин как основной, так и молодежный составы команды. Руководство "Сочи" отказало руководству "Ростова" в переносе матча, в то время как руководители РПЛ самоустранились от решения этой ситуации. Чтобы избежать риска снятия с чемпионата за две неявки, которое было прописано в действовавшем на тот момент регламенте, "Ростов" был вынужден отправить на эту игру не тренировавшихся с марта 16-17-летних игроков клубной академии.

Ростовчане сумели открыть счет уже на первой минуте игры, но в дальнейшем не смогли ничего противопоставить боевому составу "Сочи". Хозяева нанесли в створ ворот гостей 25 ударов, 15 из которых (в том числе пенальти) сумел отразить голкипер "Ростова" Денис Попов, установивший в этом матче рекорд РПЛ по количеству сэйвов. Игра закончилась со счетом 10:1 в пользу "Сочи", Александр Кокорин оформил хет-трик, Антон Заболотный - дубль.

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Теги: Сочи Ростов Федотов
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