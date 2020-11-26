"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Зенита" на 53-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист "Ахмата", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Матч "Ахмат" - "Зенит" завершился вничью со счетом 2:2.
В текущем сезоне РПЛ петербургская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Ахмат" расположился на седьмой позиции, имея в своем активе 24 очка.
Комиссия РФС признала ошибку Карасева при назначении пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом"
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза сообщила об ошибке арбитра Сергея Карасева в матче 15 тура РПЛ "Ахмат" - "Зенит".
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