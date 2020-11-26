По информации источника, если "железнодорожникам" поступит предложение, то клуб может рассмотреть возможность продажи бразильца. Также "Локомотив" планирует активировать опцию продления контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний бразильский защитник провел 15 матчей (все - в стартовом составе), в которых забил 1 гол и получил 2 желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
Клубы Италии и Испании проявляют интерес к защитнику "Локомотива" Мурило
Защитник "Локомотива" Мурило входит в сферу интересов клубов Серии А и Ла Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
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