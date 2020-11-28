"Пока он не может ходить. Скорее всего, его ждет операция", - заявил Мусаев.
Напомним, игрок "Краснодара" Тонни де Вильена получил повреждение в конце первого тайма матча 16-го тура РПЛ против "Химок" (0:1). Травмировался игрок по итогам единоборства с футболистом "Химок" Владимиром Дядюном. Помочь покинуть поле Вильене помогали врачи "Краснодара".
В этом сезоне Тонни де Вильена провел 11 матчей за "Краснодар" в рамках РПЛ. На его счету один гол и одна голевая передача.
Мусаев: Вильену, скорее всего, ждет операция
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал серьезность травмы полузащитника "быков" Тонни де Вильены.
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