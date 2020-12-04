Соболев 5 декабря вернется в Москву для восстановления после операции

Форвард "Спартака" Александр Соболев в Риме прошел первоначальный курс реабилитации после операции в связи с травмой колена.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, 5 декабря Соболев вернется в Москву для того, чтобы продолжить восстановление, которое предварительно намечено на конец января-начало февраля.

Напомним, что 23-летний нападающий перешел в "Спартак" зимой 2020 года из "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне РПЛ Соболев провел в составе красно-белых 12 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Соболев Спартак
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