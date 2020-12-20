На первое место Кикнадзе поставил полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Также в топ-5 включены Никола Влашич (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит"), Ведран Чорлука ("Локомотив") и Джордже Деспотович ("Рубин").
Источник: "СЭ"
Кикнадзе назвал Алексея Миранчука лучшим игроком 2020 года в России
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе назвал пятерку лучших футболистов России в уходящем году.
Фото: ФК "Аталанта"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!