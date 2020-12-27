"Рубин" выложил новогоднее видео с Тарасовым в роли президента и поющим Слуцким
"Рубин" опубликовал новогодний клип с участием футболистов клуба и главным тренером Леонидом Слуцким.
В видео Слуцкий исполнил композицию Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Также нападающий Иван Игнатьев выступил в роли новогодней ёлки. А полузащитник Дмитрий Тарасов предстал в образе президента России, исполнив поздравительную речь.
Источник: официальный ютуб-канал ФК "Рубин"
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