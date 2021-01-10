Точилин опроверг информацию о назначении главным тренером "Олимпа"

Бывший наставник "Сочи" Александр Точилин прокомментировал данные СМИ о том, что его назначили главным тренером долгопрудненского "Олимпа".
Фото: "Коммерсантъ"
Точилин заявил, что пока продолжает работать в "Сочи". Также он сообщил, что ему поступило много предложений от других клубов.

"Поздравлять меня рано — день рождения у меня лишь в апреле. Я пока еще в "Сочи". Когда будут какие-то договоренности, тогда и будут новости. У меня много предложений на сегодняшний день. Рассматриваю", - заявил Точилин.

Отметим, что с марта минувшего года Точилин возглавляет селекционно-аналитический отдел "Сочи".

Источник: Чемпионат


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Теги: Точилин Сочи Олимп-Долгопрудный
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