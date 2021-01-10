Точилин опроверг информацию о назначении главным тренером "Олимпа"

Бывший наставник "Сочи" Александр Точилин прокомментировал данные СМИ о том, что его назначили главным тренером долгопрудненского "Олимпа".

Фото: "Коммерсантъ"