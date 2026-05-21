Газзаев подвел итоги сезона-2025/26 для ЦСКА

"Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели - вплоть до чемпионства.Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать", - сказал Газзаев "Чемпионату".
Московский ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26, набрав 51 очко в 30 матчах. "Армейцы" одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.
В рамках Кубка России команда вылетела на стадии полуфинала Пути РПЛ.