Газзаев подвел итоги сезона-2025/26 для ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выступлении команды в прошедшем сезоне.
Фото: ФК ЦСКА
Валерий Газзаев заявил, что прошедший сезон является провальным для "армейцев".

"Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели - вплоть до чемпионства.
Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать", - сказал Газзаев "Чемпионату".

Московский ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/26, набрав 51 очко в 30 матчах. "Армейцы" одержали 15 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений в чемпионате.

В рамках Кубка России команда вылетела на стадии полуфинала Пути РПЛ.

