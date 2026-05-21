Стало известно, какой клуб РПЛ может возглавить Игдисамов

Стало известно, какой клуб из РПЛ может возглавить Дмитрий Игдисамов.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, "Акрон" заинтересован в Игдисамове. Клуб может пригласить российского специалиста, если останется в РПЛ.

Дмитрий Игдисамов является исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА с начала мая 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение.

"Акрон" останется в Российской Премьер-Лиге, если одержит победу над "Ротором" по сумме двух стыковых игр. Первая встреча завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 2:0.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

