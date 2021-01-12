Напомним, что совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт Сёмина. 73-летнего специалиста сменил Марко Николич.
"Со мной по данному вопросу не консультировались. Болельщиков я прекрасно понимаю. Юрий Палыч — это человек, который принес клубу все трофеи, за исключением одного Кубка. Все, чего "Локомотив" добился, — это Юрий Палыч. Но все равно вопрос чуть сложнее, чем кажется со стороны. Семин хотел, как раньше, управлять всем, а все остальные чтобы его обслуживали. Но времена меняются, сейчас такая модель почти нигде не работает. Пошли разногласия. Переубедить в чем-либо Юрия Палыча абсолютно невозможно. Есть его мнение, все остальное — неправильно", - цитирует Кузьмичева "Спорт-экспресс".
Ранее появилась информация, что Семин может вернуться в "Локомотив" на одну из руководящих должностей. Сам специалист заявил, что такой вариант невозможен, пока в клубе находятся Анатолий Мещеряков и Василий Кикнадзе. Однако недавно они покинули клуб.
"Локомотив" после 19-и туров Российской Премьер-Лиги занимает 8-е место, имея в своем активе 28 очков.
Кузьмичев: переубедить в чем-либо Семина абсолютно невозможно. Есть его мнение, все остальное — неправильно
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников" в мае 2020 года.
Фото: ФК "Локомотив"
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