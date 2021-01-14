По словам Карлицкого, форвард "Локомотива" Федор Смолов будет готов к первому сбору.
"Смолов будет готов к первому сбору. Он восстановился, чувствует себя нормально. Работает по индивидуальной программе. Может быть, первые один-два дня у него будут втягивающие нагрузки. Определимся уже на сборах. Возможно, с первого дня начнет с командой. В принципе, он готов", - сообщил врач "Локо".
Он добавил, что возвращение хавбека Дмитрия Баринова планируется на начало второго сбора. Также, по словам Карлицкого, на втором сборе с командой, вероятно, будет тренироваться нападающий Зе Луиш.
Отметим, что "Локомотив" будет проводить сборы в Марбелье до 15 февраля. В Испании "железнодорожники" сыграют ряд товарищеских матчей, соперники будут объявлены позднее.
Источник: Спорт-Экспресс
Врач "Локомотива" рассказал, когда Смолов, Баринов и Зе Луиш вернутся в общую группу
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий поделился информацией о восстановлении травмированных игроков команды.
Фото: "Локомотив"
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