- Может ли единая твердая позиция клубов второй восьмерки РПЛ остановить процесс? Я не склонен к резкостям. Просто нужно анализировать и обсуждать, что и почему это решение даст. Попробовать поменять так или так, вдруг станет лучше, давайте попробуем - такой самоцели быть не должно. Минусов на данный момент вижу больше, чем плюсов. Не нравится и то, в какой форме приходит информация, то есть в форме вбросов, а не общего обсуждения, - цитирует Калакуцкого Metaratings.
Одним из вариантов реформирования Российской премьер-лиги является сокращение количества команд-участниц с 16 до 12 и изменение формулы проведения чемпионата. Информация о возможности такого варианта появилась в спортивном медиапространстве 18 января. Предполагается, что 12 команд будут играть "гладкий" двухкруговой турнир, а по его итогам разбиваться на группы и распределяться по итоговым местам либо двухкруговым турниром внутри групп, либо с помощью системы плей-офф. Самарские "Крылья Советов" выбыли из РПЛ в ФНЛ по итогам прошлого сезона и в текущем розыгрыше ведут борьбу за возвращение.
Гендиректор "Крыльев Советов": минусов в сокращении РПЛ на данный момент вижу больше, чем плюсов
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказал мнение о влиянии позиции клубов на возможное сокращении количества участников РПЛ.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!