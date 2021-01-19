- Я категорически против сокращения числа участников Премьер-лиги. Нельзя лишать детишек и юных спортсменов в регионах - в тех же Махачкале, Владикавказе и Новосибирске - мечты и цели играть на высшем уровне. Один раз эту мечту и цель у них уже убили, когда началась натурализация иностранцев для сборной России. Конечно, легче сокращать число команд или выдавать легионерам российские паспорта, чем воспитывать юных спортсменов, доводя их до уровня сборной. Но что тогда делать с наследием чемпионата мира? Стадионы, построенные к мундиалю и на которых нет большого футбола, лучше в таком случае снести, чтобы региональные бюджеты не несли бесполезное бремя по их содержанию, - предает слова Лахиялова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее появилась информация о возможных планах реформирования Российской премьер-лиги, основанных на сокращении количества клубов в РПЛ с 16 до 12. При этом предполагается изменить и формат турнира - после двухкругового чемпионата из 22 туров играть дополнительную вторую часть, которая в одном варианте представляет собой разбиение всех команд на две шестерки, борющиеся за медали и за выживание, с двухкруговым турниром внутри каждой из них, а в другом - розыгрыш призовых мест среди первой восьмерки по системе плей-офф и аналогичный турнир за выживание среди 9-12 мест и 1-4 мест второго дивизиона.
Чемпионат мира 2018 года в России прошел на 12 стадионах, расположенных в 11 российских городах.
Лахиялов - о возможном сокращении РПЛ: нельзя лишать детишек мечты и цели играть на высшем уровне
Экс-форвард "Анжи" и "Терека" Шамиль Лахиялов высказал мнение о возможных реформах РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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