По данным источника, сумма штрафа составила 250 тысяч рублей.
Напомним, ранее Юран заявил, что Урунов на четыре-пять лет старше того возраста, который прописан в его паспорте.
Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом минувшего года. В текущем сезоне 20-летний игрок поучаствовал в девяти матчах во всех турнирах и забил один гол.
Источник: Чемпионат
Комитет по этике РФС оштрафовал Юрана за высказывание о возрасте Урунова
Комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана за высказывание о возрасте хавбека "Спартака" Остона Урунова.
Фото: РПЛ
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