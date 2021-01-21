Кафельников - о переходе Кокорина в "Фиорентину": как бывший спортсмен, я за него рад

Экс-первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем переходе нападающего красно-белых Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: Александр Мысякин, Sport24
"Не могу сказать, сможет ли он заиграть. Я не знаю о его физических данных, желании или стремлении вообще играть в футбол.

В "Спартаке" не получилось, потому что, наверное, не хотел. На это есть какие-то объективные причины.

Как бывший спортсмен, который немало лет отдал спорту, я за Александра рад", - передает слова Кафельникова Sport24.

Напомним, что "Спартак" и "Фиорентина" договорились между собой о переходе Кокорина. Александр в ближайшее время отправится в Италию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения. Ранее сообщалось, что трансфер россиянина обойдется "фиалкам" в 4-5 млн евро, а зарплата игрока составит около 2 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кокорин провел 8 матчей, отличившись в них двумя забитыми мячами с пенальти и одной голевой передачей.

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Теги: Кокорин Спартак Фиорентина Серия А Кафельников
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