Шварц заявил, что ему не надоели вопросы о Тедеско. Также он отметил, что виделся с Доменико в России только один раз - на матче. По словам Шварца, он всего три раза был в Москве с тех пор, как стал главным тренером "Динамо". Кроме того, Шварц заявил, что уважает решение Тедеско об уходе из "Спартака".
"Не надоели ли вопросы про Тедеско? Когда в одной лиге выступают два немецких тренера, да еще и с итальянскими корнями, подобные вопросы неизбежны. Я не устал от них. Мы виделись только раз – на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. В эти пять недель на сборах мы тоже явно не встретимся.
Что касается слов Тедеско об уходе из "Спартака", я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение – я его принимаю и уважаю", - сказал наставник "Динамо".
Отметим, что Тедеско ранее сообщил о намерении покинуть "Спартак" в конце нынешнего сезона, по окончании срока действия контракта.
"Динамо" по итогам 19 туров текущего розыгрыша РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. "Спартак" расположился на третьей строчке таблицы (35 очков).
Источник: Чемпионат
Шварц: уважаю решение Тедеско об уходе из "Спартака"
Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о постоянных вопросах про главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско, а также прокомментировал его решение покинуть "красно-белых" в конце сезона.
Фото: "Чемпионат"
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