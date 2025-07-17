- Приоритет Адольфо — играть в ЦСКА. Если вы оцените его статистику, то на дистанции она очень положительная. Если у него будет возможность проявить себя в таком клубе, как ЦСКА, я не сомневаюсь, что он станет отличным нападающим. Ему нужно провести всего 10 матчей в старте. Если за 10 игр в ЦСКА он не забьет 5 голов, то вы можете говорить мне все, что хотите.
Напомним, ранее появилась информация, что самарские "Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Адольфо Гайчу.
26-летний аргентинский форвард перешел в ЦСКА из "Сан Лоренсо" летом 2020 года. За это время футболист пять раз отправлялся в различные аренды. За "армейцев" Гайч провел 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и отдал 4 результативные передачи. Нынешний контракт аргентинцы с красно-синими истекает летом 2026 года.
Источник: "СЭ"
Агент Гайча: приоритет Адольфо - играть в ЦСКА
Агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА