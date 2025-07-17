"Если бы я мог вернуться назад, я бы не пошёл. Во-первых, я несколько дней размышлял на тему записки Саши Удальцова совету директоров, в которой он прошёлся по Юрану. Он же написал, что тренер заинтересован в определённых трансферах, поздние замены, старомодный тренировочный процесс. И я подумал: можно поменять фамилию, два-три предложения – и подойдёт для любого тренера", - сказал Гончаренко в интервью "Чемпионату".
Виктор Гончаренко стал главным тренером "Пари НН" в октябре 2024 года, сменив на этом посту Сашу Илича. Под руководством белорусского специалиста нижегородцы по итогам сезона-2024/2025 заняли 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и попали в переходные матчи. По итогам двухматчевого противостояния "Пари НН" уступил "Сочи" с общим счетом 3:4.
Нижегородцы остались в РПЛ, заняв место подмосковных "Химок", которые не прошли процедуру лицензирования из-за финансовых проблем. Ранее Виктор Гончаренко работал в екатеринбургском "Урале", который по итогам сезона-2023/2024 вылетел в Первую Лигу, уступив в стыковых матчах "Акрону".
Гончаренко: если бы я мог вернуться назад, то не пошел бы в "Пари НН"
Экс-тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко заявил, что жалеет о том, что согласился возглавить нижегородский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"