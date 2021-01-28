Ещенко - о прозвищах в "Спартаке": Промеса Антошкой называли, Крал у нас - Бивис и Батхед

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о том, какие прозвища существуют у игроков московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Промес? Когда придёт, тогда спросите. Его и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас - Бивис и Батхед. Кутепов - Ибрагимович. Тенденции и привязок нет. Есть ли у меня желание поиграть в атаке? Есть. Закончу - поиграю. С Квинси у нас хорошие были отношения, называл меня братухой", - сказал Ещенко.

"Спартак" закончил первую часть чемпионата России на 3-м месте, набрав в 19-ти матчах 35 очков. Лидирует в таблице РПЛ "Зенит", в активе которого 41 очко.

"Красно-белые" закончили первый тренировочный сбор в ОАЭ, во время которого не провели ни одной контрольной встречи.

Андрей Ещенко провел в этом сезоне 12 матчей в Российской Премьер-лиге, результативными действиями не отметился. Всего за московскую команду у него 106 матчей, один забитый гол и три результативных передачи.

Первый официальный матч у "Спартака" пройдет в рамках 1/8 финала Кубка России. Соперником станет московское "Динамо". Игра пройдет 20-21 февраля.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Ещенко Спартак Промес Крал Кутепов
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