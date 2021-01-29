Мусаев - о переходе из "Зенита" в "Рубин": грустно покидать родной клуб, но нужно идти дальше

Опорный полузащитник Леон Мусаев прокомментировал свой трансфер из "Зенита" в казанский "Рубин".
Фото: ФК "Зенит"
- Сомнений не было. Мы очень много беседовали на эту тему с Сергеем Богдановичем. Я говорил, что мне очень хочется играть, и наш главный тренер меня в этом только поддерживал. Конечно, грустно покидать родной клуб, но нужно идти дальше. Просто есть большое желание получать игровую практику и перейти на новый уровень. Это были главные аргументы при принятии решения о переходе, - передает слова Мусаева Matchtv.ru.

22-летний опорный полузащитник Леон Мусаев 29 января перешел из "Зенита" в "Рубин", сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. Контракт между футболистом и казанским клубом подписан сроком до конца 2025 года, при этом у сине-бело-голубых будет первоочередное право выкупа. В текущем сезоне Мусаев провел 4 матча в ПФЛ за "Зенит-2" и 6 матчей за первую команду, всего на его счету 21 матч за "Зенит", в том числе 2 игры в Лиге чемпионов и 1 в Лиге Европы.

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Теги: Зенит Рубин Мусаев Российские трансферы
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